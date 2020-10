Landkreis Hof: Sprengsatz bei Wohnhaus gefunden

Im Landkreis Hof ist in der Nähe eines Einfamilienhauses ein "sprengstoffverdächtiger Gegenstand" gefunden und kontrolliert gesprengt worden.

Hintergründe noch unklar

Der Gegenstand wird in der kommenden Woche in München von Spezialisten in einem Labor untersucht. Dabei soll festgestellt werden, woher der Gegenstand kommt und um was es sich genau handelt. Weitere Informationen wollte der Sprecher aufgrund der laufenden Ermittlungen nicht mitteilen.