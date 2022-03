Landkreis Hof: Messung zeigt starke Defizite beim Mobilfunknetz

Im Mobilfunknetz im Landkreis Hof gibt es "starke Defizite" – vor allem in den Tälern von Frankenwald und Fichtelgebirge und in der Grenzregion zu Tschechien. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung, die der Landkreis Hof am Dienstag präsentierte. Sinnvoll seien demnach bis zu 55 weitere Standorte für den Ausbau des sogenannten 4G-Netzes, um Privatleuten und Firmen die Datenübertragung zu erleichtern. Auf Grundlage dieser Untersuchung können die einzelnen Gemeinden nun mit dem Mobilfunkzentrum Bayern im Rahmen eines sogenannten Markterkundungsverfahrens und den Netzbetreibern wie Telekom, Vodafone oder Telefonica gezielt Standorte bestimmen.

Kommunen müssen Anträge für Förderung bis 30. Juni stellen

Es sei in erster Linie die Aufgabe der Mobilfunkversorger, die Lücken zu schließen, so Landrat Oliver Bär (CSU) im BR-Gespräch. Zusätzlich gibt es noch ein Förderprogramm des Freistaates: Dafür müssen die Gemeinden nun schnell reagieren und bis 30. Juni Anträge stellen. Pro Kommune stehen Zuschüsse von bis zu 500.000 Euro für Mobilfunkmasten zur Verfügung. Das reiche für durchschnittlich zwei Masten pro Kommune, hieß es beim Pressegespräch im Hofer Landratsamt. "Mobilfunk gehört heute zur Infrastruktur wie Wasser und Strom, das erwarten die Menschen", so Landrat Bär.

Abdeckung mit Mobilfunk im Abstand von zehn Metern gemessen

Für diese Untersuchung hatte ein Kommunikationsunternehmen aus Regensburg im Auftrag das Landkreises Hof im Sommer 2021 acht Wochen lang in allen 27 Gemeinden die Straßen und Waldwirtschaftswege abgefahren und im Abstand von zehn Metern die Mobilfunkabdeckung gemessen. Die Berechnung galt für den Außenbereich und auch für die Netzqualität in Häusern und Fahrzeugen. Die Studie kostete laut Landratsamt rund 50.000 Euro und wurde überwiegend durch ein Förderprogramm der Bundesregierung finanziert. Bei den 55 vorgeschlagenen neuen Antennenstandorten wurden bereits auch Anschlüsse an das Glasfasernetz berücksichtigt.