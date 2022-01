Landkreis Hof: Mehrere Verkehrsunfälle auf glatten Fahrbahnen

Die winterlichen Straßenverhältnisse haben Autofahrern im Landkreis Hof am Abend und in der Nacht deutlich zu schaffen gemacht. Mehrfach gerieten Wagen ins Schleudern, kamen von der Fahrbahn ab oder krachten in andere Pkw.

Kollision auf schneebedeckter Fahrbahn

In Schwarzenbach am Wald kollidierten am Freitagabend zwei Fahrzeuge auf schneebedeckter Fahrbahn, teilte die Polizei mit. Der Unfallverursacher wurde dabei leicht verletzt. Zwei Kinder, die im Wagen der beiden Unfallbeteiligten saßen, blieben unverletzt. Die Staatsstraße zwischen Straßdorf und Geroldsgrün musste für rund eine Stunde gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden von 25.000 Euro.

Weitere Unfälle aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit

Zwei weitere Unfälle ereigneten sich in der Nacht in Helmbrechts. Eine 19-Jährige rutschte mit ihrem Auto aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit in einen geparkten Wagen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro. Ebenfalls wegen einer dem Wetter nicht angepassten Fahrweise kam eine 51-Jährige ins Schleudern und landete im Straßengraben.

Außerdem geriet ein Verkehrsteilnehmer bei Naila mit seinem Fahrzeug ins Schleudern und touchierte ein Verkehrszeichen bevor er laut Polizei nach 50 Metern Rutschpartie zum Stehen kam.