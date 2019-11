Landkreis Hof lockt junge Ärzte mit Stipendium auf das Land

Der Landkreis Hof will Hausärzte mit Hilfe eines Stipendienprogramms in die Region locken. Die Hälfte aller Hausärzte dort ist 60 Jahre oder älter. Der Landkreis Hof will das ändern, indem er jungen Medizinern bei der Ausbildung unter die Arme greift.

Maximal 25.000 Euro für junge Hausärzte

Maximal soll es künftig rund 25.000 Euro vom Landkreis zur Finanzierung des Studiums geben, im Gegenzug verpflichten sich die jungen Mediziner, nach Abschluss ihrer Ausbildung einige Jahre auf dem Land zu arbeiten.

Verdrängungswettbewerb befürchtet

Die Kassenärztliche Vereinigung Bayern befürchtet einen Verdrängungswettbewerb unter den Kommunen, weil reichere Gemeinden oder Kreise mit mehr Fördermitteln locken könnten als ärmere.

Freistaat unterstütz junge Hausärzte

Auch der Freistaat unterstützt junge Mediziner, die sich auf dem Land niederlassen wollen. Diese Förderung will das bayerische Gesundheitsministerium in Zukunft noch einfacher gestalten und ausbauen.