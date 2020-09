vor 25 Minuten

Landkreis Hof: Kita muss schließen – Grundschüler in Quarantäne

Weil eine Erzieherin positiv auf das Coronavirus getestet worden war, muss in Rehau eine Kindertagesstätte geschlossen werden. In Münchberg müssen derweil knapp 100 Personen an einer Schule in Quarantäne.