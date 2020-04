Schule wird zur Fabrik für Gesichtsschutz aus dem 3D-Drucker

Ursprünglich startete der Versuch im Rahmen einer Schülerfirma - einem pädagogischen Projekt, das sich an echten Unternehmen orientiert. Inzwischen beliefert Werklehrer Ulf Michel ehrenamtlich Arzt- und Zahnarztpraxen sowie Pflegeeinrichtungen in den Landkreisen Hof und Kulmbach mit den Klarsichtmasken. Auch für Kliniken in Hof und im oberpfälzischen Cham hat er bereits 900 Gesichtsmasken hergestellt, so Michel gegenüber dem BR.

Materialkosten werden durch Spenden gedeckt

Hergestellt werden die Haltebügel für die Masken aus Filament, also aus einzelnen Fasern. Sechs 3D-Drucker stehen der Schule zur Verfügung. Die Produktion wurde vom zuständigen Schulrat abgesegnet, Gewinn darf daraus allerdings keiner entstehen. Die Materialkosten werden durch Spenden gedeckt. Sie sind Teil der Aktion "Makers vs. Virus" ("Macher gegen den Virus"), der sich mittlerweile mehrere oberfränkische Firmen angeschlossen haben.