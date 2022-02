Landkreis Hof: Ein Toter nach Wohnhausbrand in Issigau

Bei einem Wohnhausbrand in Issigau im Landkreis Hof ist am Mittwoch ein 60 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, hatten die Einsatzkräfte den leblosen Bewohner im Obergeschoss des Gebäudes entdeckt. Trotz Wiederbelebungsversuchen sei der Mann noch am Brandort gestorben.

Ursache des Brandes noch unklar

Als die Feuerwehr am Brandort im Ortsteil Kemlas eintraf, schlugen Flammen aus den Fenstern im Erdgeschoss. Aus dem Obergeschoss drangen Rauchwolken. Mit schwerem Atemschutzgerät bekämpften die Feuerwehrleute den Brand. Warum das Feuer ausbrach, ist unklar. Die Brandfahnder haben die Ermittlungen übernommen.