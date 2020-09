Landkreis Hof: Autofahrer erfasst Fußgänger

Bei Wulmersreuth im Landkreis Hof ist in der Nacht zum Samstag ein 26-jähriger Fußgänger schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war ein Autofahrer gegen 21.15 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Weißdorf unterwegs. Der 26-Jährige ging demnach in die gleiche Richtung, der Autofahrer übersah den jungen Mann und erfasste ihn mit seinem Fahrzeug.

Rettungshubschrauber birgt Schwerverletzten

Der 26-Jährige wurde bei dem Zusammenprall schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in die Klinik nach Jena. Die Polizei leitete gegen den mutmaßlichen Unfallverursacher ein Strafverfahren ein und sucht nach möglichen Zeugen des Unfalls.