Landkreis Hof: 1.000 Einsatzkräfte kämpfen gegen Überschwemmung

Im Landkreis Hof ist wegen der Unwetter am Abend der Katastrophenfall ausgerufen worden. Vor allem der nördliche Bereich des Landkreises war seit dem späten Dienstagnachmittag anhaltend von Regenfällen und zum Teil starken Überschwemmungen betroffen, teilt das Landratsamt mit.

Wegen Überschwemmungen: Schule und Kita bleiben geschlossen

Besonders stark vom Unwetter wurde die Stadt Selbitz getroffen. Dort mussten die Einsatzkräfte über 120 Mal anrücken. Die Grundschule in Selbitz bleibt am Mittwoch geschlossen. Auch die Kindertagesstätte Wichtelland in Köditz macht heute nicht auf, die Schule dort bleibt nach derzeitigem Stand jedoch geöffnet.

Sperrung auf B173 bei Köditz wieder aufgehoben

Im gesamten Landkreis gab es nach Angaben der Polizei Straßensperrungen aufgrund von Überschwemmungen. Die B173 war bei Köditz zeitweise voll gesperrt, sie wurde am Mittwochmorgen aber wieder freigegeben. Weitere Bundesstraßen oder Autobahnen seien nicht überschwemmt, so der Sprecher weiter. In Hof senkte sich die Fahrbahn unter dem Alsenberger Tunnel ab. Mehrere Autos hatten sich in den Wassermassen festgefahren. Bei einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen rutschte ein Auto auf regennasser Fahrbahn gegen eine Leitplanke.

Landkreis Hof: 50 Feuerwehren im Einsatz

Noch am späten Abend waren mehr als 50 Feuerwehren aus dem Landkreis und der Stadt Hof im Einsatz – insgesamt knapp 1.000 Kräfte der Feuerwehr sowie 140 Kräfte des THW.

Vom Starkregen betroffen waren insbesondere die Ortschaften Naila, Selbitz, Köditz, Feilitzsch und Trogen. Nachdem sich die Wetterlage am Abend zunächst etwas beruhigt hatte, gab es bis zum Morgen aber weitere stärkere Regenfälle.

Auch die Wasserstände in den Flüssen steigen an. Am Pegel Arzberg/Röslau wurde die Meldestufe eins von drei überschritten, heißt es auf der Karte des Hochwassernachrichtendienstes Bayern.

Notruf kurzzeitig nicht erreichbar

Die Einsatzkräfte blieben die ganze Nacht über in verstärkter Alarmbereitschaft. Die Integrierten Leitstelle Hochfranken hatte bis 21.00 Uhr rund 500 unwetterbedingte Alarmierungen gezählt. Das Personal dort wurde aufgestockt. Die Rettungskräfte appellierten am Abend außerdem an die Bevölkerung, die Notrufnummer 112 nur noch im ausdrücklichen Notfall zu wählen. Wegen der Vielzahl der Anrufer war der Notruf in Einzelfällen nicht sofort erreichbar.

Die Einsätze der Feuerwehr mussten priorisiert werden. Die rettungsdienstliche Versorgung sei jedoch sichergestellt. Das Landratsamt rief die Bevölkerung dazu auf, nach Möglichkeit zu Hause zu bleiben.