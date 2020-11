Landkreis Haßberge soll laut SPD aus Flugplatz aussteigen

Flugplatz oder kein Flugplatz – das ist hier die Frage. Über die Zukunft des "Verkehrslandeplatzes Haßfurt-Schweinfurt" will der Kreistag Haßberge in einer seiner nächsten Sitzungen entscheiden. Der SPD-Kreisverband Haßberge hat sich bereits für eine Abstufung des Flugplatzes in Haßfurt und einen mittelfristigen Ausstieg des Landkreises aus der Betreibergesellschaft ausgesprochen.

Vom Verkehrslandeplatz zum Sonderlandeplatz?

Wenn es nach dem SPD-Kreisverband geht, soll der Flugplatz vom "Verkehrslandeplatz" zu einem "Sonderlandeplatz" herabgestuft werden. Für einen Verkehrslandeplatz gibt es eine Betriebspflicht zu festgelegten Zeiten. Ein Sonderlandeplatz muss diese Betriebspflicht nicht erfüllen.

Auch die Stadt Schweinfurt plant, aus dem Flugplatz auszusteigen. Zuletzt waren in der Betreibergesellschaft der Landkreis Haßberge, die Stadt Haßfurt und die Stadt Schweinfurt vertreten. Die Betriebszuschüsse teilten sich die drei.

Einnahmeausfälle wegen Corona-Pandemie

In den letzten Monaten musste der Flugplatz wegen Corona und fehlender Landgebühren Einnahmeausfälle zu verkraften. 2011 wurde am Verkehrslandeplatz in Haßfurt für rund 750.000 Euro ein Instrumentenflugsystem in Betrieb genommen. So konnten unter anderem "Blindflüge" durchgeführt, also wetterunabhängig geflogen werden. SKF betrieb mehrere Jahre lang zwischen Göteborg und Haßfurt einen Firmenshuttle mit einem Turboprop-Geschäftsreiseflugzeug. Diesen Firmenshuttle allerdings stellte das Unternehmen im März letzten Jahres ein.