Ausnahmezustand in Günzburg - Geflüchtete bald in Turnhallen?

Noch nie hat der Landkreis Günzburg so viele geflüchtete Menschen untergebracht wie derzeit. Das hat das Landratsamt bekanntgegeben. Demnach sei die Zahl nochmal größer als auf dem Höhepunkt der Flüchtlingswelle 2015.

Keine Unterkünfte für 230 Flüchtlinge

Landrat Hans Reichhart wird sich am Mittwoch auf einer Pressekonferenz zu der Entwicklung äußern. Außerdem will er erste Maßnahmen vorstellen, heißt es auf BR-Nachfrage. Konkret soll es darum gehen, wie weitere Wohnungen für Geflüchtete zur Verfügung gestellt werden können.

Der Landkreis ist laut Behörde bereits an seine Kapazitätsgrenzen gestoßen. Für etwa 230 Personen, die in den nächsten Tagen nach Günzburg kommen sollen, konnte demnach bisher keine Unterkunft gefunden werden. Nur als letztes Mittel sollen demnach Turnhallen als Unterkünfte genutzt werden, so die Behörde.

Landkreis Günzburg erwartet noch mehr geflüchtete Menschen

Das Landratsamt geht außerdem davon aus, dass sich die Lage in den kommenden Wochen noch zuspitzt. Hintergrund ist, dass die Verteilung von Geflüchteten bundesweit durch Quoten geregelt ist. Bayern hat im Vergleich zu seinen Einwohnern weniger Geflüchtete aufgenommen als andere Bundesländer. Zudem ist der Regierungsbezirk Schwaben bei der Aufnahme bayernweit Schlusslicht.

Wie das Landratsamt Augsburg bereits vor einigen Tagen mitgeteilt hat, muss Schwaben daher zusätzlich rund 2.400 Geflüchtete aus der Ukraine aufnehmen. Zu den weiteren Maßnahmen gehört, dass das Personal im Jobcenter Günzburg aufgestockt werden soll.