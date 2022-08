Landkreis Günzburg führt Tablets an weiterführenden Schulen ein

Der Landkreis Günzburg will nach und nach alle Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen mit einem eigenen Tablet ausstatten. Damit sei der Landkreis in ganz Deutschland Vorreiter, so das Landratsamt in einer Pressemitteilung. Ab Herbst sollen die Tablets zuerst an der FOS/BOS Krumbach zum Einsatz kommen. Landrat Hans Reichhart sagte dazu: "Unsere Schulen sind zentrale Orte für Bildung und Erziehung, digitale Medien müssen ein wesentlicher Bestandteil des Unterrichts sein (...), um Kinder und Jugendliche bestmöglich auf die Berufswelt vorzubereiten".

1,5 Millionen Euro für die Digitalisierung an den Schulen

Die Geräte sollen die Hefte ersetzen, insgesamt 1,5 Millionen Euro nimmt der Landkreis in die Hand, um die Digitalisierung weiter voranzutreiben. Jeder Schüler erhält für die Dauer des Schulbesuches ein iPad inklusive Stift, Hülle und Tastatur. Die Eltern müssen nichts dazuzahlen.

Vorteile von Tablets im Unterricht

Die Ausstattung bietet nach Ansicht des Landratsamts viele Vorteile. Während Notizen und Aufgabenblätter verloren gehen könnten, seien auf den iPads alle Unterlagen in einer sicheren Cloud gespeichert. Jede Bildschirmseite könne zudem auf einen Beamer übertragen werden, auch die Inhalte der Schüler-Tablets.

Tablets sollen Zeit und Geld sparen

So soll während des Unterrichts Zeit gespart und die Papier- und Kopierkosten sollen reduziert werden. 13 weiterführende Schulen sind in der Trägerschaft des Landkreises mit rund 6.500 Schülerinnen und Schülern.

Digitalisierungs-Fortbildungen für Lehrer und Schüler

Sowohl die Schülerinnen und Schüler als auch die Lehrkräfte der FOS/BOS Krumbach werden laut dem Landratsamt während der Einführung der Tablets und in der Zeit danach betreut, es stehen diversen Fortbildungen zu Verfügung.