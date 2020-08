Landkreis Garmisch-Partenkirchen: Ärger über Telekom

Einige Bürgermeister im Landkreis Garmisch-Partenkirchen sind nicht gut auf die Telekom zu sprechen. Sie wünschen sich einen anderen Umgang. Im Internet haben sie die Landkarte mit den Reichweiten der neuen 5G–Sendetechnik gesehen und waren erstaunt, dass auf ihrem Gemeindegebiet damit gesendet wird. "Über die Presse zu erfahren, dass im Landkreis bereits Anlagen scharf geschaltet wurden, ist für uns Bürgermeister nicht der gute Stil," so Christian Scheuerer, Bürgermeister von Ohlstadt.

Gemeinsame Resolution verfasst

Ende Juli haben die Bürgermeister daher eine gemeinsame Resolution gegen die Informationspolitik der Telekom im Zusammenhang mit der Einführung des 5G-Standards verabschiedet. 22 Bürgermeister äußern sich darin verärgert, dass sie nur per E-Mail von den technischen Änderungen auf Sendemasten in ihrem Gemeindegebiet informiert worden seien und noch dazu keinerlei Details über die Technik erhalten hätten. Sie fordern mehr Transparenz von der Telekom und von allen, die die neue 5G-Technik in Betrieb nehmen.

Telekom wehrt sich gegen Kritik

Die Telekom reagiert verwundert auf die Kritik. Markus Jodl, Sprecher für die Mobilfunksparte, sagte dazu wörtlich: "Wir haben in Bayern drei Leute, die sich alleine um den kommunalen Dialog mit den Kommunen kümmern. Wir investieren dort sehr viel Zeit und Manpower, um diesen kommunalen Dialog zu führen. Deshalb sind solche Aktionen, wie sie jetzt aus dem Landkreis Garmisch kommen, sehr enttäuschend, weil sie dem scheinbar zuwiderlaufen."

Mobilfunkpakt Bayern: Einbindung der Kommunen?

Beide Seiten berufen sich auf den Mobilfunkpakt Bayern von 2002, der die Kommunikation zwischen den Anbietern und Gemeinden regelt. Wie es auf der Seite des bayerischen Umweltministeriums heißt, soll die Vereinbarung die Einbindung der Kommunen beim Aufbau der Mobilfunknetze sicherstellen. Einen Rechtsanspruch auf eine Beteiligung am Verfahren haben die Gemeinden nicht.

Der Mobilfunkpakt 2002 beschreibt allerdings den damaligen Stand der 3G-Sendetechnik. Eine Aussage über eine mögliche Strahlenbelastung durch die neue Sendetechnik treffen die Bürgermeister nicht.