Landkreis Fürth unterstützt Tansania mit "Landkreiskaffee"

Wie der Landkreis mitteilt, soll durch den Erlös aus dem fair gehandelten "Landkreiskaffee" im Rahmen der Initiative "1.000 Schulen für unsere Welt" der Aufbau einer Handwerksschule im ostafrikanischen Land Tansania unterstützt werden. Ziel ist es, die Jugendarbeitslosigkeit im dortigen Distrikt Siha zu verringern, so Landrat Matthias Dießl (CSU).

Ein Euro pro Kaffee fließt in den Schulaufbau

Pro verkaufter Packung des fair gehandelten Kaffees fließt ein Euro direkt als Spende in den Schulaufbau nach Tansania. Bezogen wird der Kaffee laut einer Mitteilung von der "Gesellschaft zur Förderung der Partnerschaft mit der Dritten Welt mbh (GEPA)". Das regionale Fairhandelszentrum Cawela in Cadolzburg übernimmt die Etikettierung der Verpackung und den Verkauf. Die Bohnen werden in der Cadolzburger Kaffeerösterei Espressone geröstet.

Verkaufsstellen in Cadolzburg, Zirndorf, Roßtal und Stein

Interessierte können den Kaffee in mehreren Verkaufsstellen in Cadolzburg, Zirndorf, Roßtal und Stein erwerben. Weitere Informationen zu Verkaufsständen und Hintergründen zur Aktion gibt es auf der Internetseite des Landkreises Fürth.

Der Kaffee kann an folgenden Verkaufsstellen bezogen werden:

CaWeLa, Am Farrnbach 21, 90556 Cadolzburg

Weltladen Roßtal, Schulstr. 1 90574 Roßtal

Weltladen Stein, Locher Str., 905

Pflanzenhaus Schöner, Jahnstr. 14, 90513 Zirndorf

Bücherstube Zirndorf, Nürnberger Str. 32b, 90513

AktivFitSein, Siedlerstr. 44, 90513 Zirndorf

Landkreis seit 2016 Fairtrade-zertifiziert

Seit 2016 ist der Landkreis Fürth zertifizierter Fairtrade-Landkreis. Bislang sind die Kommunen Cadolzburg, Langenzenn, Roßtal, Oberasbach, Stein, Zirndorf, Veitsbronn und Seukendorf als Fairtrade-Towns ausgezeichnet. Großhabersdorf befindet sich derzeit in der Bewerbungsphase für die Auszeichnung.