Landkreis Fürth überspringt kritischen Inzidenzwert von 50

Schlechte Nachrichten für den Landkreis Fürth: Wie das Landratsamt mitteilt, hat der Landkreis den kritischen Corona-Inzidenzwert von 50 überschritten. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tage liege aktuell bei 58,5, so die Behörde unter Berufung auf das Robert-Koch-Institut. Im Landratsamt analysiert die Corona-Koordinierungsgruppe zur Stunde die Infektionslage. Die Experten beraten, ob die Hygieneschutzmaßnahmen im Landkreis verschärft werden. Eine Entscheidung soll im Laufe des Nachmittags erfolgen.

Schulen im Landkreis Fürth bereiten Teilung der Schulklassen vor

Derweil stellen sich die Menschen im Landkreis auf Einschränkungen ein. In den weiterführenden Schulen müssen die Schülerinnen und Schüler seit heute wieder den ganzen Tag Maske tragen, auch in ihren Klassenzimmern während des Unterrichts. Die Schulleitungen bereiten sich darauf vor, die Klassen zu teilen und Schichtunterricht zu erteilen. Das heißt, dass ein Teil der Schüler eine Woche zu Hause lernt, während der andere Teil der Schüler in der Schule unterrichtet wird – so wie schon vor den Sommerferien. Die Schüler wurden darüber informiert, dass ab Montag womöglich nicht mehr alle gleichzeitig in die Schule kommen können. Auch viele Vereine haben die Reißleine gezogen und Training, Sportangebote oder Übungsstunden abgesagt.

Corona-Fall am Wolfgang-Borchert-Gymnasium Langenzenn: 100 Schüler in Quarantäne

Nach einem Corona-Fall sind am Wolfgang-Borchert-Gymnasium in Langenzenn seit Dienstag etwa 100 Schülerinnen und Schüler in Quarantäne. Betroffen sind die 7. und 8. Jahrgangsstufe sowie ein Teil der zukünftigen Abiturienten und eine Lehrkraft. In Zirndorf hat das Landratsamt am Mittwoch eine Maskenpflicht für einen Teil der Innenstadt erlassen. Auch der Konsum von Alkohol ist dort untersagt. Zudem gilt bereits seit Mittwoch im gesamten Landkreis Fürth eine Sperrstunde ab 23.00 Uhr.