Landkreis Fürstenfeldbruck hat Bayerns bestes Bus- und Bahnnetz

Der öffentliche Nahverkehr und Beschwerden darüber: Das gehört bei vielen irgendwie zusammen. Nicht so bei den Menschen im Landkreis Fürstenfeldbruck, denn laut einer aktuellen Studie sind sie bestens versorgt mit Bus- und Bahnverbindungen – so gut wie kein anderer bayerischer Landkreis. Deutschlandweit schneidet nur der Main-Taunus-Kreis in Hessen besser ab.

Doch die Wahrheit ist auch: Die fünf Schlusslichter sind ebenfalls bayerische Landkreise. Kreisfreie Städte wurden nicht berücksichtigt; sie werden in der Studie in einem eigenen Ranking geführt.

Nicht weit zur nächsten Haltestelle

Die Studie des Verkehrsbündnisses "Allianz pro Schiene" zeigt: 99,36 Prozent der Menschen im Landkreis Fürstenfeldbruck wohnen maximal 600 Meter von einer Bushaltestelle oder 1.200 Meter von einer Haltestelle der S-Bahn entfernt. Es zählen nur Haltestellen, die werktags mindestens zehn Fahrten pro Richtung anbieten.

Hinkt der Vergleich?

Seine gute Platzierung hat der Landkreis auch der Nähe zu München zu verdanken; er ist Teil des MVV-Gebiets. Das bundesweite Schlusslicht etwa, der Landkreis Dingolfing-Landau, liegt viel weiter von einer großen Stadt entfernt. Hermann Seifert, Chef des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) im Landkreis Fürstenfeldbruck, stellt aber fest, dass dies nicht der einzige Grund sein kann, "sonst wären unter den Top-Ten auch mehr MVV-Landkreise. Da sind wir momentan der einzige". Der Landkreis Fürstenfeldbruck sei "seit Jahren und Jahrzehnten kontinuierlich dabei, das Angebot auszubauen".

Fürstenfeldbruck will gutes Beispiel sein

Neben der stetigen Planung und Umsetzung kommt in Fürstenfeldbruck ein Standortvorteil dazu. Der Landkreis ist der am zweitdichtesten besiedelte in Bayern und das ermögliche auf relativ kleiner Fläche viele Bus-Haltestellen, so Seifert. Er sieht den ÖPNV aber nicht als Wettbewerb: "Die Zeiten, in denen man an der Landkreisgrenze aufgehört hat, Angebote zu schaffen, sind vorbei. Es geht auch um landkreisübergreifende Projekte."

Sorgenkind S-Bahn

Dazu gehört die neue Bus-Express-Linie ab Dezember um München herum. Oder landkreis-übergreifende Buslinien, wie es bald eine in den Landkreis Landsberg hinein geben wird. Und eine Verbesserung der S-Bahn. Das wünschen sich natürlich auch die Fahrgäste. Über Jahrzehnte sei da viel zu wenig passiert, sagt Seifert. Da müsse sich endlich etwas ändern. Denn ein Landkreis allein könne die Verkehrswende nicht schaffen.