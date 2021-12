Landkreis Freyung-Grafenau: Kein Hotspot-Lockdown mehr

Im Landkreis Freyung-Grafenau ist der regionale Lockdown nach 19 Tagen beendet. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis lag fünf Tage in Folge unter dem Wert von 1.000. Damit entfallen die Hotspot-Regelungen.

Landrat mahnt zur Vorsicht

"Ich freue mich, dass sich das Infektionsgeschehen zwar langsam, aber konstant in die richtige Richtung entwickelt. Trotzdem ist die Situation, allen voran in den Kliniken, nach wie vor angespannt. Es ist erfreulich, dass nun - wenn auch mit bestimmten Einschränkungen - bestimmte Bereiche und Einrichtungen wieder öffnen dürfen. Danke an alle, die mitgeholfen haben. Trotzdem gilt es, weiterhin achtsam zu bleiben", so Landrat Sebastian Gruber (CSU). Ab sofort dürfen unter anderem Gastronomiebetriebe, Hotels und Kosmetik- sowie Fitnessstudios wieder öffnen. Außerdem werden die Zugangsbeschränkungen für Geschäfte gelockert.

Lockdown für Renovierung genutzt

Die Reaktionen von Gastgewerbe, körpernahen Diensten sowie Sport- und Kulturstätten fallen allerdings gemischt aus: Auf BR-Anfrage erklärt Erika Gottinger, Hotelbesitzerin des Hotels "Gottinger" in Waldkirchen, dass sie - zwar noch mit reduziertem Personaleinsatz - öffnen wird:

"Es ist ja unser Lebensunterhalt. Die Werte sind runtergegangen, wir machen auf. Auch unsere Mitarbeiter sitzen in den Startlöchern." Erika Gottinger vom Hotel Gottinger in Waldkirchen

Man habe den dreiwöchigen Lockdown gut überstanden, sagt die Hotelbesitzerin. Unter anderem habe man die Zeit mit Renovierungsarbeiten überbrückt. Auch ein Take-Away-Service der Hotelküche sei gut angenommen worden.

Fitnessstudio hat Lockdown nicht überlebt

Ben Hanner, Besitzer des Fitnessstudios "Fitness-World Freyung" hat den dreiwöchigen Lockdown dagegen finanziell nicht überlebt. Er hätte deshalb nur noch einen Ausweg gesehen und sein Studio an einen Pächter verkauft. "Ich hatte die Hoffnung, dass das Studio in den Wintermonaten, die für die Fitnessstudios essentiell sind, wieder Fahrt aufnimmt, aber mit dem letzten Lockdown und der Maßnahme 2G-plus hat sich das für mich erübrigt, weil ich da keine Zukunftsaussichten mehr habe", erzählt der ehemalige Fitnessstudiobesitzer.

Hanner betrachtet das erneute Hochfahren der Sportstätten mit Skepsis. Sein Vertrauen in die Corona-Politik sei geschwunden, sagt er. Durch die ständigen Schließungen in den letzten zwei Jahren hätten Fitnessstudios keine Planungssicherheit mehr. Auch würden sich Neukunden nicht mehr trauen, einen Vertrag einzugehen, "weil die alle sagen, ich bin nicht bereit mich längerfristig zu binden, wenn es vielleicht nächste Woche wieder andersherum läuft."

Zwar sei er über den Verkauf erleichtert, da damit die ständige Ungewissheit ein Ende habe, dennoch findet er es bitter, sein Studio aufzugeben:

"Schlimm ist es schon. Wenn ich eine Wahl gehabt hätte, hätte ich das nie gemacht. Ich hab versucht, nach jedem Strohhalm zu greifen. Aber dadurch, dass jetzt auch der Winter wegfällt, ist es aussichtslos." Ben Hanner, ehemaliger Fitnessstudio-Besitzer

💡 Hintergrund:

Der regionale Lockdown war eine Belastung für die Betriebe der Tourismus-Region Bayerischer Wald. Beherbergen durften Hotels im regionalen Lockdown nur Geschäftsreisende - doch auch die hätten storniert, weil persönliche Besprechungen wegen Corona derzeit abgesagt würden, hieß es.

Die Erst-Impfquote lag im Kreis Freyung-Grafenau unter dem bayerischen Durchschnitt. In den vergangenen Lockdown-Wochen ist die Quote leicht gestiegen. Ärzte hatten ungeimpfte Patienten gezielt angesprochen und vielerorts ihre Praxen auch samstags aufgesperrt.