Landkreis Freyung Grafenau: Höchster Inzidenzwert in Deutschland

Der Landkreis Freyung-Grafenau weist auch zum Wochenbeginn laut Robert-Koch-Institut (RKI) die aktuell höchste Inzidenzzahl in Deutschland auf: Innerhalb der vergangenen sieben Tage wurden rechnerisch 385,4 Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner gemeldet.

Landrat von Freyung Grafenau mit Appell an die Bevölkerung

Am Wochenende war der Wert bereits über 400 gestiegen. Daraufhin hatte Landrat Sebastian Gruber (CSU) am Sonntag eine Pressekonferenz einberufen. Um Risikogruppen zu schützen, wurde im Landkreis Freyung-Grafenau die Besuchszeit in Einrichtungen wie Seniorenheimen beschränkt. Maximal eine Person pro Tag darf für höchstens eine halbe Stunde zu Besuch kommen.

Außerdem wandte sich Landrat Gruber mit einem Appell an die Bevölkerung. Viele würden sich - vor allem im privaten Bereich - nicht an die Regeln halten oder diese ausreizen. "Nicht alles, was erlaubt ist, ist vernünftig und angemessen", so Gruber. Die Bürger sollten sich vor jedem Treffen - auch wenn es erlaubt sei - fragen, ob es wirklich sein müsse.

Beratungen zu Schulen

Heute will sich Landrat Gruber mit Schulleiterinnen und Schulleitern zusammensetzen und über das weitere Vorgehen beraten. Jedoch seien keine flächendeckenden Eingriffe in der Schullandschaft geplant, sondern wenn überhaupt Einzelmaßnahmen, hieß es bereits am Sonntag. Es seien nur rund 0,5 Prozent der Schüler positiv getestet worden.

Bundeswehr soll im Gesundheitsamt helfen

Auch ab heute erhält das Gesundheitsamt personelle Unterstützung von der Bundeswehr. Das sei auch nötig, so Landrat Gruber. Seit Monaten würden die Mitarbeiter dort "auf Anschlag" arbeiten. Denn im Landkreis sei ein Muster oder ein Infektionsherd nicht erkennbar. Es habe keine Superspreader-Veranstaltungen gegeben, noch sei eine bestimmte Altersgruppe besonders stark betroffen und es sei auch nicht zu erkennen, dass durch Grenzpendler eine Vielzahl an Infektionen im Landkreis Freyung-Grafenau zu verzeichnen wären.

Der Landkreis Freyung-Grafenau ist der einzige bayerische Landkreis der sowohl an Tschechien als auch an Österreich angrenzt.