Landkreis Freyung-Grafenau hebt 15-Kilometer-Regelung auf

Mit dem Landkreis Freyung-Grafenau hebt am morgigen Montag ein weiterer Landkreis die 15-Kilometer-Regelung auf.

Sieben-Tages-Inzidenzwert unter 200

Das Landratsamt begründete den Schritt am späten Sonntagnachmittag damit, dass der Sieben-Tages-Inzidenzwert für den Landkreis auch am Wochenende deutlich unter dem Schwellenwert von 200 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen einer Woche lag. Aus diesem Grund wurde die bereits am Freitag angekündigte neue Allgemeinverfügung nun auch erlassen.

Touristische Tagesausflüge wieder möglich

Bürger im Landkreis dürfen damit wieder Ausflüge machen, bei denen sie sich weiter als 15 Kilometer von der Gemeindegrenze entfernen.

Gleichzeitig dürfen auch Personen, die nicht im Landkreis wohnen, wieder zu touristischen Tagesausflügen in den Landkreis Freyung-Grafenau einreisen. Ob dieses Verbot auch tatsächlich rechtlich zulässig war, ist dem Landratsamt zufolge weiterhin offen – die Frage liege "zur Prüfung bei den übergeordneten Stellen".

Appell des Landrats

Das Landratsamt bittet derweil die Bürger des Landkreises ausdrücklich, auch weiterhin alle bestehenden Corona-Schutzregeln einzuhalten, vor allem die Kontaktbeschränkungen. Zugleich betonte Landrat Sebastian Gruber (CSU) aber, dass man sich bei allen Bürgerinnen und Bürgern für das "vernünftige und besonnene Verhalten" in den vergangenen Tagen bedanke.

Landkreis Deggendorf könnte folgen

Von den benachbarten Landkreisen könnte der Landkreis Deggendorf ebenfalls zum Wochenbeginn die 15-Kilometer-Regelung aufheben. Dort wollte man ebenfalls die Entwicklung der Inzidenzzahlen über das Wochenende abwarten. Die Landkreise Passau und Regen liegen dagegen weiterhin über der 200er-Marke.