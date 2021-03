Asbest in der Kiesgrube? Verdacht auf illegale Entsorgung

Wurde in einer Kiesgrube im nördlichen Landkreis Freising Abfall abgeladen, der eigentlich auf eine Spezialdeponie gehört? Genau das glaubt der Eigentümer, der die Grube nicht selbst betreibt, sondern verpachtet hat. Der Pächter weist die Vorwürfe zurück. Bei seinen Versuchen, die Angelegenheit aufzuklären, fühlt sich der Eigentümer vom Landratsamt im Stich gelassen. Ein Rechercheteam von Bayerischem Rundfunk (BR-Studio Oberbayern und Politikmagazin Kontrovers) und Süddeutscher Zeitung hat den Fall aufgerollt.

"Wir wurden verarscht“

Gerhard Hermann ist sichtlich wütend. Auf einer Wiese bei Plörnbach im nördlichen Landkreis Freising stapft er an einem Zaun entlang, hinter dem eine Kiesgrube liegt. "Ich wäre nicht hier, wenn wir nicht - bayerisch würde man sagen - verarscht worden wären“, schimpft er.

Betretungsverbot für den Eigentümer

2019 hat er die Kiesgrube für sein Abbruch- und Erdbauunternehmen gekauft. Jetzt dürfe er sie nicht mal mehr betreten, sagt Hermann, der langjährige Pächter habe es ihm verboten. Weil er Fotos gemacht habe, die seiner Meinung nach belegen sollen, dass die Grube nicht nur mit normalem Bauschutt wie Beton oder Ziegel wiederverfüllt werde, sondern etwa auch mit Kunststoff und Styropor.

Kunststoff und Asbest – ein Fall für die Spezialdeponie

Hermann ließ mehrere Löcher ins bereits rekultivierte Nachbargrundstück graben und nachträglich zwei Privatgutachten erstellen. Denn auf dem Nachbargrundstück hat sein Pächter früher ebenfalls Kies abgebaut und Schutt verfüllt. Hermann greift immer wieder in den Aushub und zeigt, was er dort gefunden haben will. "Kunststoff, Pressplatte, Gussasphalt, Linoleum, Dachpappe“, listet er auf: "Da liegt zum Beispiel ein Stück Asbest – so was gehört in eine Spezialdeponie.“

Gutachter fürchten Gefahr für Grundwasser

Die Gutachter finden in dem Erdreich aus dem Nachbargrundstück unter anderem Spuren von krebserregenden Stoffen. Auch von "vermutlichem“ Asbest ist die Rede. Eine Gefahr für das Grundwasser könne nicht ausgeschlossen werden, sagt ein Gutachten.

Angst vor Haftungspflicht

Hermann fürchtet, dass das alles auf seinem eigenen Grundstück genauso ist. Er hat Sorge, dass er – wenn sein Verdacht stimmt - als Eigentümer irgendwann für Fehler seines Pächters haftbar gemacht wird, dem er nicht mal kündigen könne – und er sieht das Landratsamt Freising in der Pflicht. In solchen Fällen müsse doch am nächsten Tag "an der Schranke ein Wapperl dran“ sein und die Anlage damit versiegelt werden, findet er. Und dann müsse die Behörde mal selbst Grabungen machen.

Landratsamt bestätigt Verstöße

Auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks bestätigt das Landratsamt mehrere Verstöße. Es seien in den vergangenen Jahren tatsächlich immer wieder Baustoffe gefunden worden, die der Pächter nicht hätte verfüllen dürfen. Er habe darauf aber immer alles ordnungsgemäß entsorgt. Es seien auch keine giftigen Stoffe im Grundwasser gefunden worden. Im Übrigen hätten die Gutachten Hermanns fachliche Mängel.

Behörde sieht keine Handlungspflicht

"Konkret lagen und liegen dem Landratsamt Freising keine Erkenntnisse vor, die weitergehende Maßnahmen rechtfertigen würden“, schreibt das Landratsamt. Rückendeckung bekommt die Behörde auch bei der Regierung von Oberbayern: "Ermessensfehler des Landratsamts sind im vorliegenden Fall nicht ersichtlich.“

Forderung nach unangekündigten Kontrollen

Für den Freisinger Kreisrat Christian Magerl, der lange Vorsitzender des Umweltausschusses im Bayerischen Landtag war, offenbart der Fall aber ein grundsätzliches Problem. "Es müsste bei solchen Gruben regelmäßige unangekündigte Kontrollen durch die Behörde selbst geben“, fordert er. Dafür müsse es auch genug Personal geben, so Magerl weiter: "Ich brauche eine gut besetzte Behörde, wo Fachleute walten, die regelmäßig schauen, was Sache ist.“

Fragezeichen und jetzt doch eine Untersuchung

Unterdessen bleiben im Fall Plörnbach Fragezeichen. Der Gruben-Pächter selbst will sich nicht äußern. Er habe jedenfalls stets ordnungsgemäß verfüllt, lässt er über seine Anwältin mitteilen, die auch auf Eigeninteressen des Gruben-Eigentümers verweist. Kurz vor Abschluss der BR-Recherchen kommt dann die Nachricht aus dem Landratsamt: Jetzt ist doch eine Untersuchung in der Grube geplant – dann soll über das weitere Vorgehen entschieden werden.