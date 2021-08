Landkreis Forchheim verschärft Corona-Regeln

Der Landkreis Forchheim verschärft die Corona-Maßnahmen. Grund ist die Sieben-Tage-Inzidenz, die im Landkreis zuletzt mehrere Tage über der 35er-Marke lag. Die verschärften Maßnahmen treten ab Dienstag in Kraft, teilt das Landratsamt mit.

Wegen anhaltend hoher Inzidenzwerte gelten bereits seit Montag strengere Corona-Regeln in Bayreuth und Hof, sowie bereits seit Sonntag in Bamberg.

Mehr Infos zur Pandemie gibt es im Corona-Ticker Oberfranken.

Sieben-Tage-Inzidenz mehrfach über dem Schwellenwert 35

Demnach lag die Inzidenz im Landkreis Forchheim an den drei aufeinanderfolgenden Tagen vom 27. bis 29. August jeweils über 35. Auch am Montag liegt der Wert laut Robert Koch-Institut (RKI) mit 47,2 über dem Schwellenwert und sogar nahe an der nächsten kritischen Marke von 50 Neuinfektionen innerhalb einer Woche pro 100.000 Einwohner.

3G-Regel ab Dienstag im Landkreis Forchheim in Kraft

Damit tritt die sogenannte 3G-Regel am Dienstag im Landkreis in Kraft. Für die Teilnahme an öffentlichen sowie privaten Veranstaltungen in geschlossenen Räumen ist dann ein negativer Corona-Test nötig. Auch für körpernahe Dienstleistungen, bei Besuchen der Innengastronomie, zur Nutzung von Übernachtungsangeboten sowie beim Besuch von Patientinnen und Patienten in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen ist ein negativer Corona-Test erforderlich. Dies gilt nicht für vollständig geimpfte und genesene Personen sowie für Kinder bis sechs Jahren und auch nicht für Schülerinnen und Schüler, die im Rahmen des Schulbesuchs regelmäßig getestet werden.

Negative Corona-Tests nötig

Für die Corona-Tests gilt: Es kann entweder ein höchstens 24 Stunden alter POC-Schnelltest, ein ebenfalls höchstens 24 Stunden alter, unter Aufsicht vorgenommener Selbsttest, oder ein höchstens 48 Stunden alter PCR-Test sein.