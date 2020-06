Landkreis Forchheim: Tüftler baut Rollstuhl fürs Gelände

Der gelernte Luft- und Raumfahrt Elektroniker Martin Ebner gibt seinem Nachbarn letzte Anweisungen. Dann ruckelt das Kettenfahrzeug mit fünf Stundenkilometer eine steile Straße hinauf. Sinn und Zweck des ungewöhnlichen Gefährtes: Eine Spritztour im Grünen für Gehbehinderte.

Nach dem Modell aus Holz folgt der Prototyp

Über ein Jahr hat Ebner in Muggendorf (Lkr. Forchheim) das Fahrzeug entwickelt und an ihm gebastelt. Weil er sich nicht in Unkosten stürzen wollte, habe er aus Holz ein Modell gebaut – und nicht wie gewöhnlich, eine Computeranimation erstellt. Schließlich hat er das Fahrzeug dann gebaut. Rund 5.000 Euro hat ihn das bisher gekostet.

Reichweite des Rollstuhls noch ausbaufähig

Nun ist der Prototyp fertig: ein Sessel auf Panzerketten. Angetrieben wird das Gefährt von einem Elektromotor. Ein paar Mankos hat der Gelände-Rollstuhl allerdings noch. Die Reichweite sei bei 20 Minuten Akkudauer noch zu gering für eine Tagestour in der Fränkischen Schweiz. Wenn Ebner solch ein Fahrzeug vermieten will, dann sollte es eine Strecke von 30 Kilometern zurücklegen können, so Ebner.