Landkreis Forchheim: Lkw steckt in historischem Torbogen fest

Ein Lastwagenfahrer ist im Landkreis Forchheim mit seinem Fahrzeug in einem steinernen Torbogen hängengeblieben. Wie die Polizei in einem Schreiben mitteilt, habe der 32-Jährige in Neunkirchen am Brand versucht, vorwärts mit dem Lkw durch das Tor zu fahren. Dabei ist das Fahrzeug in der Forchheimer Straße steckengeblieben.

Lkw-Fahrer verursacht hohen Sachschaden nach Tor-Unfall

Ein Verkehrsschild vor dem Bauwerk weist auf die Maximalhöhe von 3,20 Metern hin. Wie hoch der Lkw ist, konnte ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage nicht sagen. Sicher sei jedoch, dass das Führerhaus niedriger ist als der Sattelauflieger.

Rund 50.000 Euro Sachschaden

Der Sachschaden an dem Lastwagen liegt bei 40.000 Euro, der Schaden an dem Steinbogen beträgt mindestens 10.000 Euro. Der Fahrer musste als Verursacher des Kleinunfalls ein Verwarnungsgeld in Höhe von 35 Euro zahlen.