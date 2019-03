vor 28 Minuten

Landkreis Forchheim: Liegestütze für krebskranke Kinder

60.000 Liegestütze in einem Jahr – und das alles für einen guten Zweck. Das hat sich der Jörg Schenk aus Dormitz (Lkr. Forchheim) für 2019 vorgenommen. Für jeden Liegestütz will er einen Cent an krebskranke Kinder spenden.