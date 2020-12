Landkreis Eichstätt: Mann stirbt bei Baumfällarbeiten

In einem Wald bei Hitzhofen ist am Montag ein 52-jähriger Mann tödlich verunglückt. Laut Polizei war er mit seiner Familie dabei, die von einem Förster markierten Bäume für den Eigenbedarf zu fällen. Dabei blieb ein von ihm selbst abgesägter Baum im Stürzen so in einem anderen Baum hängen, dass das untere Ende ausschlug und den 52-Jährigen am Kopf traf.

Mann erleidet schwere Schädelverletzungen

Versuche, den Mann wiederzubeleben, blieben erfolglos. Er starb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Schädelverletzungen.