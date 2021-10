Landkreis Ebersberg ist deutscher Recyclingpapier-Meister

Der Landkreis Ebersberg ist im Bundesumweltministerium als "Recyclingpapierfreundlichster Landkreis in Deutschland“ ausgezeichnet worden. An dem Wettbewerb der Initiative "Pro Recyclingpapier" hatten sich fast 70 Landkreise beteiligt. Sie benutzen im Schnitt 84 Prozent Recyclingpapier. Über diese Quote ist man im Landkreis Ebersberg weit hinaus: 100 Prozent erreiche man, wie Landrat Robert Niedergesäß (CSU) betont.

Nach Mitteilung der Behörde wurden damit allein im vergangenen Jahr gegenüber der Verwendung von Frischfaserpapier mehr als 946.000 Liter Wasser und über 194.000 Kilowattstunden Energie eingespart.

Schüler haben den Anfang gemacht

Die ursprüngliche Idee zum Umstieg auf Recyclingpapier kam von Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums Grafing, die dann bei einem Besuch vor rund fünf Jahren den Landrat überzeugen konnten. 2018 beteiligte sich der Landkreis erstmals an dem Wettbewerb und kam auf Anhieb auf Platz drei.

Danach wurden auch alle Landkreisschulen und die Kreisklinik auf Papier mit dem "Blauen Engel" umgestellt. Außerdem werden mittlerweile sämtliche externen Druckaufträge mit einer entsprechenden Auflage zur Verwendung des umweltfreundlichen Papiers versehen, wie es in einer Mitteilung des Landratsamtes heißt. Das habe nun in der Summe zum Spitzenplatz geführt.