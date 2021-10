Landkreis Ebersberg ist deutscher Recyclingpapier-Meister

Es ist ein Spitzenplatz, auf den Deutschland besser verzichten sollte: Wir sind Weltmeister beim Papierverbrauch. 241 Kilo verbrauchen die Deutschen rechnerisch pro Kopf und Jahr. Vor 20 Jahren waren es lediglich knapp 70 Kilo. Klingt widersprüchlich, da doch die zunehmende Digitalisierung viel Papier spart. Zeitungen erscheinen online, Briefe werden als Mails verschickt. Aber diese Effekte werden durch den Online-Handel zunichte gemacht. Etwa die Hälfte unseres Papierverbrauchs, rund 120 Kilo pro Kopf und Jahr, entfällt mittlerweile auf Verpackungen.

Nicht alles ausdrucken und Recyclingpapier verwenden

Auch in Büros, Verwaltungen und Schulen wird viel Papier verbraucht. Pro Person sind es jährlich 90 Kilo sogenannte graphische Papiere - um zu schreiben, zu kopieren und zu drucken. Auch Kataloge und Zeitungen fallen unter diese Kategorie. Während Verlage fast zu 100 Prozent Recyclingpapier nutzen, ist das in Büros noch längst nicht der Fall. Deshalb gilt nach wie vor der Appell: Nicht alles ausdrucken und möglichst immer zu Recyclingpapier greifen.

Papieratlas 2021: Landkreis Ebersberg auf Platz 1

Um den Einsatz von Recyclingpapier zu fördern, wird jährlich der sogenannte "Papieratlas" zusammengestellt. Mit Städten, Landkreisen und Hochschulen, die besonders erfolgreich Papier sparen und wenn, dann umweltfreundliches Papier nutzen. Der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesumweltministerium Florian Pronold (SPD) freut sich, dass viele Verwaltungen es mittlerweile schaffen, nur noch oder wenigstens fast nur Recyclingpapier zu verwenden: “Recyclingpapier ist Frischfaserpapier überlegen. Es spart circa 70 Prozent Wasser und circa 60 Prozent Energie." Der diesjährige Sieger bei den Landkreisen kommt aus Bayern. Nach einem 5. Platz im letzten Jahr hat es Ebersberg 2021 aufs Siegertreppchen geschafft. Bei den Städten ist - wie im letzten Jahr - Schweinfurt unter den fünf Bestplatzierten.

Auch Verbraucher können Ressourcen schonen

Recyclingpapier verwenden ist also gut. Noch besser ist es allerdings, Papier zu sparen. Und hier können auch die Verbraucher eine Menge tun. Vor allem bei den Verpackungen. Der Onlinehandel macht ja den größten Batzen beim Papierverbrauch aus - hier lässt sich am einfachsten von jedem Einzelnen etwas ändern. Indem man weniger bestellt und auch im Laden auf sparsame Verpackungen achtet. Fun fact zum Schluss: Beim Pro-Kopf-Verbrauch von Klopapier liegt Deutschland an zweiter Stelle hinter den USA. Warum das so ist? Könnte man ja mal diskutieren.