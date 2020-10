Landkreis Dingolfing-Landau verlängert Allgemeinverfügung

Der Landkreis Dingolfing-Landau verlängert seine coronabedingte Allgemeinverfügung. Anstatt wie bisher geplant, gilt die Verfügung nicht nur bis heute (02.10.), sondern jetzt bis Dienstag (06.10.). Einige Punkte der Allgemeinverfügung werden aber abgeschwächt, wie das Landratsamt bekanntgibt.

Disziplin gefordert

Aktuell erholt sich der Landkreis von den hohen Corona-Zahlen, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt (Stand 02.10.) laut Robert Koch-Institut bei 24,9 und damit unter dem Warnwert von 35. Die Verlängerung der Allgemeinverfügung soll sicherstellen, dass der Rückgang der Zahlen bestehen bleibt. Ab Samstag (03.10) gilt an weiterführenden Schulen (ab Jahrgangsstufe fünf) keine Maskenpflicht mehr für Schülerinnen und Schüler bei fehlendem Abstand im Unterricht. Ebenso wird die Beschränkung von Zuschauern bei bundesweiten Sportveranstaltungen aufgehoben.

Landrat mit Appell an die Bevölkerung

Für Veranstaltungen in geschlossenen Räumen gilt ab Samstag eine Teilnehmerbegrenzung von 50 Personen, unter freiem Himmel von 100 Personen. Das betrifft zum Beispiel Hochzeiten, Geburtstage oder Abschlussfeiern. Landrat Werner Bumeder bittet die Bevölkerung, sich weiter an die Regeln zu halten: "Bleibt der Inzidenzwert stabil oder sinkt, werden die Einschränkungen der Allgemeinverfügung bald komplett wegfallen.", so Bumeder.

In der vergangenen Woche hatte der Landkreis Dingolfing-Landau den 7-Tages-Grenzwert überschritten und daraufhin die Allgemeinverfügung erlassen.