Landkreis Dingolfing-Landau: Drastische Corona-Beschränkungen

Das Landratsamt Dingolfing-Landau hat eine Allgemeinverfügung erlassen, nachdem der Landkreis den zweithöchsten Sieben-Tage-Inzidenzwert in ganz Deutschland aufweist. Die Maßnahmen gelten von Freitag, den 25. September, bis voraussichtlich zum 2. Oktober.

Beschränkungen in Gastronomie und für private Treffen

Demnach dürfen sich im öffentlichen Raum nur noch fünf Personen treffen - das gilt auch für die Gastronomie und Treffen im privaten Rahmen. Die Teilnehmerzahl bei Veranstaltungen drinnen ist auf 25 Personen und im Freien auf 50 reduziert. Speisen und Getränke dürfen in Gastronomiebetrieben nicht mehr zwischen 23 und 6 Uhr verkauft werden. Angehörige in Krankenhäusern oder Altenheimen dürfen täglich nur noch von einer Person aus dem eigenen Hausstand besucht werden.

An fast allen Schulen Maskenpflicht

An allen Schulen – außer an Grundschulen und der Grundstufe der Förderschule – gilt auf dem gesamten Schulgelände eine Maskenpflicht, auch während des Unterrichts. Für Reiserückkehrer endet die Pflicht zur häuslichen Quarantäne erst, wenn dem Landratsamt Dingolfing-Landau ein zweiter negativer Covid-19-Testbefund vorliegt, der zwischen dem fünften und siebten Tag nach der Einreise erfolgt ist. Bei bundesweiten Sportveranstaltungen sind in den örtlichen Veranstaltungsstätten keine Zuschauer zugelassen.

Die meisten Infektionen gehen auf BMW zurück

Die Stimmung im Landkreis ist verhalten. Nicht alle verstehen hier, warum so drastische Maßnahmen umgesetzt werden müssen – vor allem an Schulen. Die meisten Corona-Fälle im Landkreis gehen auf einen Logistikdienstleister bei BMW zurück. Hier wurden nach einer Reihentestung knapp 40 Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet. Der Landkreis Dingolfing-Landau weist den zweithöchsten Sieben-Tage-Inzidenzwert in ganz Deutschland auf. Das Robert-Koch-Institut meldete um Mitternacht den Wert von 58,2 – das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit meldete am frühen Morgen einen Wert von knapp 65.