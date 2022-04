Landkreis Deggendorf: Willkommensklassen für ukrainische Kinder

Der Landkreis Deggendorf richtet sogenannte Willkommensgruppen für Kinder und Jugendliche aus der Ukraine an den Schulen im Landkreis ein. Wie es in einer Pressemitteilung vom Staatlichen Schulamt heißt, starten die Willkommensklassen am 25. April.

Jede Menge Personal benötigt

Schulamtsdirektorin Christiane Niedermeier spricht von Wochen voller Planungs- und Organisationsarbeit: Vor allem geeignetes Personal musste gefunden werden. So wurden einige Frauen aus der Ukraine eingestellt, die in ihrer Heimat als Pädagoginnen arbeiteten und zum Teil selbst geflüchtet sind.

Aber es wird auch weiterhin Personal gesucht: Jeder, der eine pädagogische Ausbildung hat und sowohl Ukrainisch, als auch Deutsch spricht, kann sich bewerben.

Weitere Willkommensgruppen sollen folgen

Die Willkommensklassen werden an denjenigen Schulen eingerichtet, an denen bereits schon Kinder und Jugendliche aus der Ukraine angemeldet sind. Weitere Willkommensgruppen werden bei steigender Schülerzahl folgen, wie es heißt. Kinder von sechs bis zehn Jahren werden an den zuständigen Grundschulen angemeldet. Ab der 5. Jahrgangsstufe sind die Willkommensklassen schulartübergreifend organisiert.

"Diese Angebote sollen, laut Auftrag des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus, einen Alltag mit geregelten Strukturen und festen Bezugspersonen bieten. Begegnungen mit Mitschülern, mit Einrichtungen und wichtigen Anlaufstellen vor Ort sind ebenso wichtig, wie die Möglichkeit, den deutschen Schulalltag und natürlich die deutsche Sprache kennenzulernen." Staatliches Schulamt Deggendorf

Selbstverständlich spiele auch das Kontakthalten zur ukrainischen Heimat eine große Rolle. Die Schulen möchten den Kindern und Jugendlichen tatkräftig dabei helfen, sich in Deutschland einzugewöhnen und das Erlebte möglichst gut zu verkraften.