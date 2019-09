Landkreis Deggendorf will Grundstücke für den Klimaschutz kaufen

Der Landkreis Deggendorf will Grundstücke erwerben und aufforsten, um den Klimawandel zu bekämpfen. Das teilte das Landratsamt Deggendorf auf BR-Nachfrage mit. Der Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Planung und Umweltfragen will in seiner nächsten Sitzung (20.09.) entscheiden, ob Grundstücke zur Aufforstung gegen den Klimawandel erworben werden und einen Grundsatzbeschluss über das weitere Vorgehen für das Jahr 2020 und die kommenden drei Jahre fällen.

Sturm- und Käferschäden sind Belastung für Waldbesitzer

Im Blick wären bei der Maßnahme vor allem Waldgrundstücke, die durch Sturm- oder Käferschäden zur Belastung für die Besitzer geworden sind. Viele Eigentümer könnten laut dem Landratsamt Deggendorf die Belastung der Aufforstung nicht auf sich nehmen und würden die betroffenen Flächen zum Verkauf stellen. Der Landkreis Deggendorf würde diese Grundstücke erwerben, ein entsprechendes Aufforstungs- und Pflegekonzept erstellen, und Baumarten pflanzen, die sich für die ändernden Klimabedingungen besser eignen.