Landkreis Deggendorf: 59-jähriger Vermisster wohlauf gefunden

Der seit Sonntag vermisste 59-jährige Mann aus der Klinik in Hausstein (Lkr. Deggendorf) wurde am Montag gefunden. Das teilt die Polizei jetzt mit. Wie es heißt, hat ihn ein Autofahrer gegen 10.30 Uhr auf der Ruselbergstrecke bei Hackermühle wohlauf aufgegriffen. Bei dem Autofahrer handelte es sich um einen Polizeibeamten, der gerade auf dem Weg zum Dienst nach Deggendorf unterwegs war. Der 59-jährige Mann wurde von der Polizei zurück in die Klinik gebracht.

Warum der Patient von sich aus nicht mehr in die Klinik am Sonntag zurückgekehrt war und wo er die Nacht über blieb, ist noch unklar. Ein Sprecher wird im Laufe des Tages die Fragen beantworten können.

Mit Großaufgebot an Rettungskräften im Einsatz

Wie es von einem Polizeisprecher heißt, war bei der heutigen Suche kein Großaufgebot an Rettungskräften mehr im Einsatz. Gestern hingegen wurde mit einem Großaufgebot von Feuerwehr, mehreren Polizeistreifen, dem Rettungsdienst, der Bergwacht, zehn Hundeführern mit Suchhunden und einem Polizeihubschrauber bis weit in die Nacht nach dem Mann gesucht.

59-Jähriger wollte Spaziergang machen

Der 59-jährige Mann wollte am Sonntag gegen neun Uhr das Klinikum verlassen und hat sich von einer Pflegerin verabschiedet. Er wollte einen Spaziergang machen Richtung Rusel. Gegen 17 Uhr wollte er wieder zurück sein, doch er kam nicht mehr.