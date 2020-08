Landkreis Deggendorf: 18 Neu-Infizierte an einem Tag

Wie das Landratsamt am Freitag in einer Pressemitteilung bekannt gibt, sind am Donnerstag 18 Neu-Infektionen im Landkreis Deggendorf bekannt geworden. Aktuell sind 31 Personen mit dem Coronavirus infiziert, 19 Personen hiervon sind Reiserückkehrer, insbesondere aus dem Kosovo sowie aus Rumänien und Kroatien.

Wert der Sieben-Tage-Inzidenz wird ansteigen

Die infizierten Personen sind in Quarantäne. Die Zahl der Neu-Infektionen für den Zeitraum von sieben Tagen je 100.000 Einwohner wird auf über 20 ansteigen. Der Frühwarnwert liegt bei 35 Neu-Infektionen binnen sieben Tagen. Ab diesem Wert können lokale Gegenmaßnahmen ergriffen werden.

Insgesamt im Landkreis 377 Infizierte

Insgesamt haben sich im Landkreis Deggendorf 377 Personen mit dem Virus infiziert, 15 Personen sind verstorben. 331 Personen wurden bereits aus der Quarantäne entlassen.

Ende August wahrscheinlich Teststation am Eisstation

Voraussichtlich Ende August soll erneut eine Corona-Teststrecke in Betrieb genommen werden, wahrscheinlich in der Nähe des Eisstadions. Genauere Informationen werden vom Landratsamt noch bekannt gegeben. Zuvor gab es in Deggendorf eine Teststation auf der Ackerloh.