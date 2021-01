Landkreis Deggendorf: 15-Kilometer-Regel wird aufgehoben

Das Landratsamt Deggendorf hebt die 15-Kilometer-Regelung ab morgen, 27. Januar, auf. Das hat Landrat Christian Bernreiter (CSU) in einer Pressekonferenz verkündet. Die 7-Tages-Inzidenz liege am heutigen Dienstag zum elften Mal hintereinander unter 200, daher werde die 15-Kilometer-Regel ab morgen außer Kraft gesetzt, so Bernreiter.

Einheimische und Touristen dürfen sich wieder frei bewegen

Das heißt: Einheimische aus dem Landkreis Deggendorf dürfen sich für touristische Ausflüge wieder frei bewegen, ebenso dürfen Touristen aus anderen Landkreisen wieder in den Landkreis Deggendorf kommen.

Damit folgt der Landkreis Deggendorf dem Landkreis Freyung-Grafenau. Der Landrat sieht positiv in die Zukunft und hofft, dass die 15-Kilometer-Regel nicht noch einmal eingeführt werden muss. Die Maßnahme galt knapp zwei Wochen im Landkreis Deggendorf. Das Fazit: "Es hat wenig Beschwerden gegeben", so Bernreiter. Die Polizei habe mit Augenmaß kontrolliert: "Es waren aber wie immer ein paar dabei, die die Polizei beleidigt haben, die uneinsichtig waren oder es ein zweites Mal probiert haben – aber dafür ist ein Bußgeld da", so der Landrat.

Landrat bittet weiter um Vorsicht

Bernreiter zeigte sich froh darüber, dass die Inzidenzen so gesunken seien. Aktuell beläuft sich die 7-Tages-Inzidenz im Landkreis Deggendorf laut Robert Koch-Institut (RKI) auf 183,3. "Wir wollen nicht irgendjemanden aus einem unnötigen Grund einsperren. Natürlich sind wir froh, dass wir darunter sind, dass wir diese Maßnahme jetzt nicht mehr haben. Dennoch bitte ich, dass man sorgfältig damit umgeht. Mir ist klar, dass es ein Marathon ist, dass es jeden nervt, mich nervt es auch." Die Zahlen aus Nachbarländern sollten dennoch zur Vorsicht aufrufen, so Bernreiter.