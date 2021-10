Landkreis Coburg: Großangelegte Suche nach neunjährigem Kind

In Ahorn im Landkreis Coburg wird seit Freitagnachmittag der neunjährige Tuncer Kaczmarek vermisst. Bislang sei die Suche erfolglos verlaufen, teilte die Polizei mit.

Zuletzt am Theaterplatz in Coburg gesehen

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Junge zuletzt am Freitagmittag gegen 13.30 Uhr am Theaterplatz in Coburg gesehen. Hier soll er womöglich in einen Bus nach Dörfles-Esbach gestiegen sein. Seit Freitagnachmittag sucht ein Großaufgebot der Polizei nach dem Kind. Die Polizei vermutet den Jungen in Stadt oder Landkreis Coburg. Die bekannten Anlaufadressen wurden bereits überprüft.

Vermisster Junge trägt Brille und hat Schulrucksack dabei

Tuner Kaczmarek ist etwa 140 Zentimeter groß und schlank. Er hat kurze, dunkle Haare und trägt eine Brille. Das Kind ist mit einer Jeans, einem braunen Pullover und vermutlich mit einer schwarzen Jacke bekleidet. Außerdem hat er einen schwarz-grauen Schulrucksack dabei. Die Polizei hat ein Fahndungsfoto des Buben veröffentlicht.

Zeugen, die den Jungen gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 09561 / 645-0 umgehend mit der Polizei in Coburg in Verbindung zu setzen.