Landkreis Coburg: Besuchsverbot in Pflegeeinrichtungen

Am vergangenem Samstag waren die Besuchsverbote erst gelockert worden, im Landkreis Coburg wurden sie nun wieder strikter ausgesprochen. Nach einem Anstieg der Corona-Infektionen hat der Landkreis Coburg wieder ein Besuchsverbot für ambulante und stationäre Pflegeeinrichtungen eingeführt. Ausnahmen werden nur für Angehörige von im Sterben liegenden Bewohnern gemacht. Es gilt zunächst für die nächsten zwei Wochen, teilt der Landkreis Coburg am Donnerstag (14.05.20) mit.

Bewohner und Pflegepersonal wird getrennt

Um weitere Infektionen zu verhindern, werden Reihentestungen in den betroffenen Pflegeeinrichtungen und Dialysestationen bei Patienten und Personal durchgeführt. Außerdem wurden infizierte und nicht infizierte Bewohner separiert, das Pflegepersonal wird zudem getrennt eingesetzt. Landrat Sebastian Straubel (CSU) wirbt um Verständnis für die Maßnahmen und bittet die Menschen "lieber etwas vorsichtiger zu sein, als die Situation auf die leichte Schulter zu nehmen."

Wert der Neuinfektionen im Raum Coburg höher als 50

Die Zahl der Coronavirus-Neuinfektionen in der Region Coburg hat in den vergangenen Tagen die Obergrenze überschritten, auf die sich kürzlich Bund und Länder geeinigt hatten. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage liegt seit Donnerstag (14.05.20) bei 58,7. Ab einem Wert über 50 müssen die betroffenen Landkreise und kreisfreien Städte Maßnahmen zur Unterbrechung der Infektionskette treffen.

Auch Sonneberg hat Grenzwert bereits überschritten

In der Region Coburg stehen die Neuinfektionen in Pflegeheimen vor allem in Zusammenhang mit Dialysebehandlungen. Der Nachbarlandkreis Sonneberg in Thüringen hatte bereits früher als Coburg die Obergrenze überschritten. Das Landratsamt in Coburg schließt nicht aus, dass Dialysepatienten aus Pflegeheimen in der Region Coburg auch im Landkreis Sonneberg behandelt wurden.