Familie des überfahrenen Feuerwehrmanns: Freunde sammeln Spenden

Für die Familie des 31-jährigen Tom aus Ulrichsgrün bei Waldmünchen, der am Sonntagabend bei einem tragischen Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist, haben seine Freunde und Feuerwehrkameraden jetzt eine Spendenaktion gestartet. Über einen Internet-Aufruf wollen sie Geld für seine Frau und seinen erst zwei Monate alten Sohn sammeln.

Zuversicht für Frau und Sohn nach tragischem Unfall

Die Aktion, so heißt es auf der Spendenseite, soll der Ehefrau und dem Sohn "Zuversicht geben, dass viele Freunde nah und fern auf ihrem weiteren Weg für sie da sein werden." Der Unfall hatte in der ganzen Region für große Erschütterung gesorgt.

Autofahrer übersah junge Familie: Vater starb

Der 31-Jährige war am Sonntag in der Abenddämmerung in seinem Heimatdorf Ulrichsgrün mit Frau und Kinderwagen unterwegs gewesen. Ein Autofahrer übersah die junge Familie am Straßenrand und überfuhr sie. Der junge Familienvater starb noch an der Unfallstelle. Seine Frau kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Das Baby wurde aus dem Kinderwagen geschleudert, überlebte aber wie durch ein Wunder unverletzt und wird momentan von den Großeltern betreut.

Der 31-Jährige war Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Ulrichsgrün. Einige seiner Feuerwehrkameraden kamen zum Hilfseinsatz an die Unfallstelle und mussten danach selbst von einem Kriseninterventionsteam betreut werden.