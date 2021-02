Landkreis Cham: Schulen bleiben im Distanzunterricht

Der Landkreis Cham wechselt morgen doch nicht wie geplant in den Präsenzunterricht. Das hat das Landratsamt am Sonntagnachmittag mitgeteilt. Es habe sich "überraschend ein nicht unerheblicher Anstieg der Inzidenzzahlen gezeigt", heißt es in der Mitteilung.

Distanzunterricht "zum Schutz der Kinder"

Deswegen bleibe es weiter beim Distanzunterricht "zum Schutz der Kinder". In Kitas gebe es auch weiterhin Notbetreuung. Bei Abiturklassen, die schon seit Anfang Februar an den Schulen unterrichtet werden, bleibe es bei der Entscheidung. Hier könne die Schulleitung zusätzlich entscheiden, ob weiter Wechselunterricht stattfinden werde oder gegebenenfalls Präsenzunterricht möglich wäre. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut RKI (Stand Sonntag) bei 107,0. Es zeichne sich außerdem ein steigendes Infektionsgeschehen ab, so das Landratsamt.

Ständiger Wechsel der Unterrichtsform sei Zumutung

Landrat Franz Löffler wolle den Kindern, Eltern und den Schulen einen täglichen Wechsel der Unterrichtsform nicht zumuten, wie es hieß. Er hoffe auf die für Anfang März angekündigten Testmöglichkeiten für einen sicheren Schulbetrieb. Wann ein Präsenzunterricht wieder stattfinden könne, wolle das Landratsamt zeitnah bekannt geben.