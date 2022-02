Landkreis Cham: Pfleger wollte Altenheimbewohner ersticken

Kripo und Staatsanwaltschaft Regensburg ermitteln im Fall eines versuchten Tötungsdelikts in einem Altenpflegeheim in der Region Cham. Das gab das Polizeipräsidium Oberpfalz am Dienstag bekannt. Ein 24 Jahre alter Altenpfleger soll am Abend des 1. Februar versucht haben, einen Senior in seinem Zimmer zu ersticken. Dazu soll er ihm ein Kissen auf den Kopf gedrückt haben. Als eine Kollegin dazukam, ließ der 24-Jährige von dem Mann ab.

Aus der U-Haft in die Psychiatrie

Das Heim meldete den Vorfall der Polizei und kündigte dem Altenpfleger fristlos. Am 8. Februar wurde der 24-Jährige wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Mordes in U-Haft genommen. Da es inzwischen durch eine psychiatrische Stellungnahme Anhaltspunkte gibt, dass er bei der Tat eventuell nicht uneingeschränkt schuldfähig war, wurde er später in ein Bezirkskrankenhaus verlegt.

Tote in Furth im Wald exhumiert

Kripo und Staatsanwaltschaft überprüfen nun routinemäßig zurückliegende Todesfälle in der betroffenen Pflegeeinrichtung in Cham. In dem Zusammenhang wurde am Dienstag der Leichnam einer Frau, die 2021 in dem Heim verstorben war, auf dem Friedhof von Furth im Wald exhumiert. Die Leiche wird rechtsmedizinisch untersucht.

Überprüft werden soll, ob es Hinweise auf eine vorangegangene Straftat gibt. Allerdings besteht in dem Fall, so das Polizeipräsidium Oberpfalz, aktuell kein dringender Tatverdacht gegen den 24-jährigen Altenpfleger. Der Mann hat bisher nichts zu den Tatvorwürfen gesagt.