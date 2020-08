Landkreis Cham hilft bei Quarantäne-Unterbringung

Der Landkreis Dingolfing-Landau stößt mittlerweile wegen der zahlreichen mit dem Coronavirus infizierten Saisonarbeiter im Bereich Mamming bei der Quarantäne-Unterbringung an seine Grenzen - besonders bei der Separierung der Kontaktpersonen. Deshalb hilft jetzt der Landkreis Cham in der Oberpfalz den Niederbayern aus.

Nur corona-negativ getestete Kontaktpersonen

26 Saisonarbeitskräfte aus dem Raum Dingolfing-Landau werden in einer Pension in der Oberpfälzer Gemeinde Arrach untergebracht, die schon länger nicht mehr für touristische Vermietungen genutzt wird. Das hat das Landratsamt Cham heute bekannt gegeben. Es handelt sich um Kontaktpersonen, die bereits mehrfach corona-negativ getestet worden sind. Sie müssen aber wegen der Inkubationszeit trotzdem eine bis zu 14 Tage dauernde Quarantäne einhalten, an deren Ende ein weiterer Kontrolltest gemacht wird.

Keine Infektionsgefahr für die Einwohner von Arrach

Die Einhaltung der Quarantäne überwacht ein Sicherheitsdienst. Für die Bevölkerung in Arrach besteht keinerlei Infektionsrisiko, versichert das Landratsamt Cham. Die Gesundheitsämter Cham und Dingolfing-Landau arbeiten bei der Betreuung der untergebrachten Personen zusammen und stellen die Einhaltung des Hygienekonzepts sicher. Die Gemeinde Arrach wurde informiert.