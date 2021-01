Landkreis Bayreuth: Hoher Sachschaden nach Dachstuhl-Brand

Ein Dachstuhlbrand in einem Einfamilienhaus in Creußen im Landkreis Bayreuth hat einen Sachschaden in Höhe von rund 100.000 Euro verursacht. Wie die Polizei mitteilt, ist bei dem Vorfall am Dienstagmittag im Ortsteil Gottsfeld kein Mensch verletzt worden.

Nach Feuer in Gottsfeld: Kripo Bayreuth ermittelt Brandursache

Die Polizei geht nach aktuellem Stand davon aus, dass das Feuer während Renovierungsarbeiten ausgebrochen ist. Die Feuerwehr benötigte mehr als drei Stunden, um den Brand zu löschen. Die Kripo Bayreuth hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.