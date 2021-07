Landkreis Bayreuth: Bürgerbusse sollen öfter und weiter fahren

Das Programm für den Bürgerbus im Landkreis Bayreuth wird erweitert. Ab dem 12. Juli werden die Bürgerbusse im südwestlichen Landkreis zusätzlich auch die Orte Mistelgau, Glashütten, Pottenstein, Betzenstein und Plech anfahren. Damit sind in diesem Bereich künftig mit zehn Gemeinden doppelt so viele an das Busnetz angeschlossen als bisher.

Buslinien sollen Landkreis Bayreuth vernetzen

In den Gemeindebereichen sind damit auch zehn Buslinien unterwegs, die so auch eine durchgehende Nord-Süd-Verbindung von Hollfeld bis nach Plech ermöglichen. Bei der Vorstellung des sogenannten "Bürgerbus 2.0 Fränkische Schweiz" in Betzenstein hob der Bayreuther Landrat Florian Wiedemann (FW) das ehrenamtliche Engagement der 33 Bürgerbusfahrer und hervor.

Seit 1989 sei der Bürgerbus ein wichtiges Bindeglied zwischen den Menschen und Gemeinden, heißt es. Die neuen Buslinien fahren auch Knotenpunkte zu den Regionalbuslinien und dem Anruf-Linien-Taxi an. Des Weiteren seien die Bürgerbusse auch wichtig für das touristische Angebot in der Fränkischen Schweiz, so Wiedemann weiter. Jede der Bürgerbuslinien wird von Montag bis Freitag, je nach Bedeutung der Strecke, zwischen zwei und sechs Mal befahren.

Ehrenamt: 1.400 Schichten für den Bürgerbus

Die 33 Fahrerinnen und Fahrer, die alle einen Personenbeförderungsschein haben, leisten dafür jährlich 1.400 Einsatzschichten und kommen insgesamt auf 210.000 Streckenkilometer. Weitere freiwillige Bürgerbusfahrer würden daher gesucht, so Landrat Wiedemann. Die Bayreuther Bürgerbusse fahren in der Region Fränkische Schweiz sowie im östlichen Landkreis, im Raum Creußen-Speichersdorf. Eine Übersicht zu den Fahrplänen der Bürgerbusse im Landkreis Bayreuth gibt es hier.