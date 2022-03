Landkreis Bamberg: Kran kippt auf Schulturnhalle

In Litzendorf im Landkreis Bamberg ist ein Autokran auf eine Schulturnhalle gekippt. Einer Meldung der Polizei vom Freitag zufolge ist dabei niemand verletzt worden. Gestoppt wurde der Fall des 16 Tonnen schweren Krans von einem Stahlbetonträger im Turnhallendach.

Litzendorf: Halle gilt nicht als einsturzgefährdet

Dadurch, dass der Teleskop-Arm des Krans auf dem Dach aufschlug, entstand laut Polizei ein Sachschaden von rund 150.000 Euro. Die neu errichtete Halle gilt durch den Crash allerdings nicht als einsturzgefährdet. Bei der Baumaschine handelt sich um einen Autokran mit einem 60 Meter langen Teleskop-Arm.

Polizei ermittelt nach Kran-Unfall

Der Unfall passierte, als Arbeiter diesen Arm ausfuhren und per Fernsteuerung über die Turnhalle der Grund- und Mittelschule lenkten. Warum der Kran aus dem Gleichgewicht geriet, sollen nun Ermittlungen der Kriminalpolizei klären.