Feuer in Asylbewerberunterkunft: Neun Bewohner verletzt

Bei einem Brand in einer Asylbewerberunterkunft im Landkreis Bamberg sind am Sonntagabend neun Bewohner leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, brach das Feuer aus noch ungeklärter Ursache gegen 21 Uhr in einer Wohnung in Priesendorf aus.

Neun Asylbewerber erleiden Rauchvergiftung

Durch das rasche Einschreiten der Feuerwehren habe ein Übergreifen der Flammen auf das gesamte Gebäude verhindert werden können, heißt es. Die verletzten Bewohner erlitten allesamt Rauchvergiftungen.

Asylbewerberunterkunft nach Brand unbewohnbar

Weil die Unterkunft durch dem Brand unbewohnbar geworden sei, seien die insgesamt 14 darin wohnenden Asylbewerber zunächst zur Versorgung in einer Schulturnhalle und später in das Ankerzentrum in Bamberg gebracht worden.

50.000 Euro Sachschaden durch Feuer in Wohnung

Den am Gebäude entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 50.000 Euro. Die Kriminalpolizei will nun die Brandursache klären.