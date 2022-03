Landkreis Bamberg: Dachstuhl eines Vereinsheims in Flammen

Aus noch ungeklärter Ursache ist am Samstagabend in Oberhaid im Landkreis Bamberg der Dachstuhl des Vereinsheims des FC Oberhaid in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, waren die Flammen in einem Nebengebäude ausgebrochen. Als die Feuerwehr eintraf, hatte der Brand bereits auf das Hauptgebäude übergegriffen.

200 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort

Laut Polizei befanden sich am Samstagabend keine Personen in dem Vereinsheim. Die Feuerwehr musste mit 200 Einsatzkräften anrücken, um den Brand unter Kontrolle zu bekommen. Der Sachschaden wird auf rund 150.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.