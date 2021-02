Landkreis Bamberg: Corona sorgt für durchwachsenes Tourismusjahr

Der Landkreis Bamberg hat für das Tourismusjahr 2020 deutliche Rückgänge bei den Gästezahlen verzeichnet. Wie das Landratsamt Bamberg mitteilt, seien rund 43,8 Prozent weniger Touristen als noch im Vorjahr gekommen, allerdings seien sie im Schnitt aber länger in der Region geblieben.

Landkreis Bamberg: Touristen blieben länger

So verweilten Besucher im Jahr 2019 durchschnittlich 1,9 Tage im Landkreis, 2020 lag die Aufenthaltsdauer bei rund 2,3 Tagen. Die Übernachtungen sind im Landkreis um 32,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesunken, heißt es, und das obwohl – wegen der Reisebeschränkungen – die Nachfrage im Inlandstourismus deutlich ausgeprägter als in der Vergangenheit gewesen sei. Genau deswegen seien aber auch weniger ausländische Touristen in die Region gereist, heißt es weiter.

Lockdown sorgt für "Ernüchterung im Gastgewerbe"

Die Übernachtungszahlen sind in Oberfranken (-37,8 Prozent), Franken (-41,8 Prozent) und Bayern (-40,6 Prozent) im Vergleich zum Kreis Bamberg noch deutlicher gesunken, sagte ein Mitarbeiter im Gespräch mit dem BR. Vor allem der zweite Lockdown ab November habe für "Ernüchterungen in der Beherbergungsbranche und letztlich im gesamten Gastgewerbe" gesorgt. Der Wegfall von Messen, Veranstaltungen und des Geschäftsreiseverkehrs hätte deutschlandweit für einen Rückgang im Städtetourismus gesorgt.