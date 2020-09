Landkreis Bamberg: Brand in Holzlager löst Großeinsatz aus

Eine lichterloh brennende Lagerstätte für Baumstämme hat am späten Montagabend (14.09.) einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Als die Löschzüge eintrafen, stand ein großer Teil der Fläche bereits lichterloh in Flammen. 160 Einsatzkräfte aus dem gesamten Landkreis waren bis tief in die Nacht im Einsatz, um das Feuer zu löschen.

Ursache für Brand in dem Holzlager unklar

Die Brandbekämpfer konnten rechtzeitig verhindern, dass die Flammen auf ein angrenzendes Waldstück übergreifen. Verletzt wurde niemand. Warum das Feuer in dem Holzlager zwischen Kirschletten und Zapfendorf ausbrach, ist bislang unklar. Die Polizei im Landkreis Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen.