Landkreis Bad Kissingen sitzt auf 1.000 Impfdosen Astrazeneca

Im Landkreis Bad Kissingen gibt es derzeit ein Überangebot von 1.000 Impfdosen für eine Corona-Schutzimpfung. Das Impfzentrum des Landkreises hat eine angesetzte Sonderimpfaktion mit dem Wirkstoff von Astrazeneca abgesagt, weil hierzu nicht genügend Anmeldungen eingegangen waren. Ein Grund hierfür könnte die niedrige Inzidenz im Landkreis sein, die seit Tagen bei 0,0 liegt.

Zu wenige Impfwillige für Sonderimpfaktion

Wie der Leiter des Impfzentrums Bad Kissingen, Thomas Schönwald, im BR-Interview bestätigte, hatte das Bayerische Gesundheitsministerium eine Charge von 1.000 Impfdosen Astrazeneca geschickt. Die Suche nach Freiwilligen, die sich impfen lassen wollen, gestaltete sich dann wider Erwarten als schwierig. Für eine geplante Sonderimpfaktion im Bad Kissinger Tattersall hatten sich lediglich 150 Menschen angemeldet. Daher wurde die Impfaktion abgesagt. Den Impfwilligen wurden reguläre Impftermine angeboten.

Leiter des Impfzentrums vermutet Impfmüdigkeit

Die "Impfmüdigkeit" im Landkreis Bad Kissingen habe laut Schönwald mehrere Faktoren: "Zum einen haben wir bei den Über-16-Jährigen schon eine sehr gute Quote bei Erstimpfungen von fast 60 Prozent erreicht. (...) Und die Unentschlossenen haben bei der Inzidenz von 0,0 und den Öffnungsschritten im Moment wenig Anreize, sich für eine Impfung zu entscheiden", berichtet der Leiter des Impfzentrums Bad Kissingen. Mitte Mai hatte Bad Kissingens Landrat Thomas Bold beim Bayerischen Gesundheitsministerium mehr Impfstoffdosen für den Landkreis gefordert. Der Sonderposten des Impfstoffs von Astrazeneca sei "ein wenig zu spät" geliefert worden, so Schönwald.

Überlegungen, wie Dosen verimpft werden können

Es werde aktuell geprüft, was mit dem Impfstoff gemacht werden könne. "Die Haltbarkeit ist – Gott sei Dank – noch etwas gegeben." Es gebe Ideen für Sonderaktionen, "um das Impfen für die Unentschlossenen attraktiver und unbürokratischer zu machen". Überlegungen gebe es auch, den Musikern, die beim Kissinger Sommer auftreten, ein Impfangebot zu unterbreiten – "aber nur nach dem Konzert." Ferner gebe es Planungen, Menschen von "außerhalb" Impfungen anzubieten, so der Leiter des Bad Kissinger Impfzentrums: Aktuell werde geprüft, ob man mit lokalen Betrieben zusammenarbeiten könne. Die Angehörigen der Belegschaft, die außerhalb des Landkreises Bad Kissingen wohnen, könnten so eine Impfung erhalten: "Aber auch da warten wir auf ein Signal 'von oben', ob das überhaupt möglich ist."