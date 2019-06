Landkreis Augsburg will Verkehrsverhalten der Bürger erforschen

Wie häufig nuten die Menschen im Landkreis Augsburg Verkehrsmittel und welche? In welchen Regionen und zu welchen Zeiten ist das Verkehrsaufkommen besonders hoch? – Diese Fragen will das Landratsamt Augsburg klären. Ziel der geplanten Studie ist es laut einem Sprecher, herauszufinden, wie man beispielsweise den Radverkehr noch attraktiver gestalten kann. Der Kreis strebt an, sich von der "Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen in Bayern e.V." zertifizieren zu lassen. Außerdem soll erhoben werden, welche Verbesserungen sich die Menschen im Kreis in Sachen Mobilität wünschen.

Erste Befragungswelle beginnt Anfang Juli

Die Mobilitätsstudie soll aus zwei Teilen bestehen: Zwischen dem 2. und dem 18. Juli ist zunächst eine repräsentative Haushaltsbefragung geplant. Dafür werden etwa 11.000 Haushalte per Zufallsstichprobe ausgewählt. Sie können sich dann entweder im Internet, schriftlich oder telefonisch beteiligen.

Alle Menschen im Kreis können sich beteiligen

Die zweite Phase der Studie dauert vom 19. Juli bis zum 11. August. Dann sollen alle Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit bekommen, ihre Meinung kundzutun, und zwar in einer sogenannten „Jedermann-Befragung“. Die Daten werden anonym ausgewertet und alle personenbezogenen Angaben im Anschluss vernichtet.