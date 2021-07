Landkreis Augsburg will mobile Impfteams an Schulen schicken

Der Landkreis Augsburg will noch vor den Sommerferien an jeder Schule ein "ausdrückliches und tatsächliches" Impfangebot gegen das Coronavirus für alle Schülerinnen und Schüler ab zwölf Jahren machen. Dafür sollen mobile Impfteams an die Schulen fahren.

Wenig Impf-Nachfrage bei den Schülern

Damit reagiert Landrat Martin Sailer auch auf die bislang zögerliche Impf-Nachfrage. "Die Abfrage der impfwilligen volljährigen Schülerinnen und Schüler an den Realschulen, Gymnasien und Berufsschulen im Landkreis war für uns mehr als nur ernüchternd. Von rund 2.000 Über-18-Jährigen haben sich leider nur rund 30 Schülerinnen und Schüler gemeldet, die derzeit eine Impfung wünschen", so der CSU-Politiker. Ein Impfangebot für Schüler ab zwölf Jahren und mobile Impfteams hatte zuletzt auch der Landesschülerrat gefordert.

Wechsel- oder Distanzunterricht "inakzeptabel"

Der Landrat mahnt angesichts der Delta-Variante des Coronavirus, "die Sommermonate nicht zu verschlafen". Einen erneuten Wechsel- oder Distanzunterricht hält er für "inakzeptabel". Sailer fordert von Ministerpräsident Markus Söder (CSU), "zeitnah eine qualifizierte Arbeitsgruppe einzurichten".

Landrat fordert Konzept für Corona-Maßnahmen

Diese Arbeitsgruppe solle sich aus verschiedenen Ministerien, Fachexperten und Virologen zusammensetzen und bis Ende Juli verbindliche Vorgaben zu Maßnahmen wie Tests, Maskenpflicht, Bus und Bahn ausarbeiten sowie zu räumlichen Zusatzangeboten - beispielsweise in Form von Containern, Luftfiltern, Vor-Ort-Impfungen und anderen denkbaren Corona-Maßnahmen an Schulen.

Kritik an Luftfilter-Strategie

Den alleinigen Einsatz von Luftfiltern hält Sailer nicht für zielführend. Letztlich hätten die Luftreinigungsgeräte keinen besseren Nutzen als die bereits angeschafften CO2-Ampeln in Kombination mit regelmäßigem Lüften, betont der Landrat des Landkreises Augsburg.